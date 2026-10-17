Porteiro de prédio é levado para delegacia durante panelaço contra Flávio Bolsonaro em Maceió

PM afirmou que foi acionada para ocorrência de perturbação de sossego. Advogado do trabalhador considera ação policial absurda

Caso foi registrado em prédio no bairro Ponta Verde, na capital alagoana (Reprodução de vídeo)

O porteiro de um prédio localizado em Maceió, Alagoas, foi levado pela Polícia Militar à Central de Flagrantes da cidade durante um panelaço contra Flávio Bolsonaro, nessa sexta-feira (16).

De acordo com o advogado Matheus Gonzaga, que se apresentou como representante do porteiro, identificado como Edmilson, o trabalhador tinha se juntado a moradores que faziam a manifestação e a PM foi acionada após "um princípio de confusão entre um morador do prédio vizinho e um morador do prédio em que o senhor Edmilson trabalha".

"[A polícia] chegou no local, conversou com o morador que havia se envolvido na confusão e pediu para que o senhor Edmilson abrisse o portão. Ele estava afastado da guarita e levou um tempo para se dirigir. Quando abriu, foi surpreendido, recebeu voz de prisão por ter supostamente desacatado o policial", disse o advogado em vídeo publicado nas redes sociais.

Em nota, a Polícia Militar de Alagoas afirmou que foi acionada para uma ocorrência de perturbação do sossego no bairro da Ponta Verde.

O porteiro foi conduzido para a unidade policial por suspeita de "perturbação do sossego alheio". Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e em seguida foi liberado.











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Para o advogado, a ação policial foi absurda. "É uma violação, cerceamento da liberdade de expressão, né, do direito à livre manifestação do senhor Edmilson, que estava no seu posto de trabalho, juntou-se a tantos outros manifestantes e foi conduzido pela Polícia Militar à Central de Flagrantes", afirmou.

Segundo a PM, a Corregedoria-Geral da Corporação irá apurar a conduta da equipe policial envolvida na ocorrência.

Panelaço

Convocado pelo deputado federal André Janones (Rede), responsável pelo canal Exército do Lula, o panelaço foi registrado em várias cidades do Brasil durante a sabatina do senador Flávio Bolsonaro, promovida pela TV Globo.

“Pessoal, urgente! Hoje, às 9 horas da noite, o Brasil inteiro, de ponta a ponta, vai bater panela enquanto o nosso adversário, que eu nem falo o nome, estiver dando entrevista lá na Globo. Eu quero que vocês peguem uma colher e batam na panela, mas batam até amassar. Depois, troquem, comprem outra panela, comprem outra colher. Depois vocês dão um jeito. Mas é para bater a colher na panela sem dó!”, articulou o parlamentar.







