Porteiro de prédio é levado para delegacia durante panelaço contra Flávio Bolsonaro em Maceió
PM afirmou que foi acionada para ocorrência de perturbação de sossego. Advogado do trabalhador considera ação policial absurda
Publicado: 17/10/2026 às 14:35
Caso foi registrado em prédio no bairro Ponta Verde, na capital alagoana (Reprodução de vídeo)
O porteiro de um prédio localizado em Maceió, Alagoas, foi levado pela Polícia Militar à Central de Flagrantes da cidade durante um panelaço contra Flávio Bolsonaro, nessa sexta-feira (16).
De acordo com o advogado Matheus Gonzaga, que se apresentou como representante do porteiro, identificado como Edmilson, o trabalhador tinha se juntado a moradores que faziam a manifestação e a PM foi acionada após "um princípio de confusão entre um morador do prédio vizinho e um morador do prédio em que o senhor Edmilson trabalha".
"[A polícia] chegou no local, conversou com o morador que havia se envolvido na confusão e pediu para que o senhor Edmilson abrisse o portão. Ele estava afastado da guarita e levou um tempo para se dirigir. Quando abriu, foi surpreendido, recebeu voz de prisão por ter supostamente desacatado o policial", disse o advogado em vídeo publicado nas redes sociais.
Em nota, a Polícia Militar de Alagoas afirmou que foi acionada para uma ocorrência de perturbação do sossego no bairro da Ponta Verde.
O porteiro foi conduzido para a unidade policial por suspeita de "perturbação do sossego alheio". Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e em seguida foi liberado.
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Para o advogado, a ação policial foi absurda. "É uma violação, cerceamento da liberdade de expressão, né, do direito à livre manifestação do senhor Edmilson, que estava no seu posto de trabalho, juntou-se a tantos outros manifestantes e foi conduzido pela Polícia Militar à Central de Flagrantes", afirmou.
Segundo a PM, a Corregedoria-Geral da Corporação irá apurar a conduta da equipe policial envolvida na ocorrência.
Panelaço
Convocado pelo deputado federal André Janones (Rede), responsável pelo canal Exército do Lula, o panelaço foi registrado em várias cidades do Brasil durante a sabatina do senador Flávio Bolsonaro, promovida pela TV Globo.
“Pessoal, urgente! Hoje, às 9 horas da noite, o Brasil inteiro, de ponta a ponta, vai bater panela enquanto o nosso adversário, que eu nem falo o nome, estiver dando entrevista lá na Globo. Eu quero que vocês peguem uma colher e batam na panela, mas batam até amassar. Depois, troquem, comprem outra panela, comprem outra colher. Depois vocês dão um jeito. Mas é para bater a colher na panela sem dó!”, articulou o parlamentar.