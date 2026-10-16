Não apoiaria mudar regra para permitir que parentes concorram à sucessão, diz Flávio Bolsonaro

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) explora a narrativa de que, caso Flávio seja eleito, o candidato da direita em 2030 seria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) se reuniu, nesta quarta-feira (7), com lideranças políticas pernambucanas em Brasília (DF). (Vittor Sales)

O candidato à Presidência do PL, Flávio Bolsonaro, declarou nesta sexta-feira, 16, que não apoiaria uma mudança na Constituição que abrisse brechas para que parentes diretos do presidente da República o sucedam. A declaração foi feita durante sabatina para a TV Globo.

"É como está na regra que vale, parentes até o terceiro grau também são considerados uma reeleição", disse.

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) explora a narrativa de que, caso Flávio seja eleito, o candidato da direita em 2030 seria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Jair está inelegível e, além disso, condenado e preso desde agosto do ano passado por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

