Lula visitará Pernambuco para ato público em Petrolina na terça (20)

Vinda de Lula no dia 20 de outubro foi confirmada pelo coordenador da campanha do petista no estado, o deputado federal Carlos Veras

Presidente Lula (PT) em meio à multidão no Recife (Karol Rodrigues / DP Foto.)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em Pernambuco na próxima terça-feira, dia 20 de outubro, para um ato público na cidade de Petrolina, no Sertão do estado. A informação, que já havia sido adiantada pela coluna Diario Político, foi confirmada nesta sexta-feira (16) pelo coordenador estadual da campanha do presidenciável petista, o deputado federal Carlos Veras (PT).

"Vamos ocupar as ruas de Petrolina, de Juazeiro, fazer uma grande atividade. Juazeiro, Petrolina, Petrolina, Juazeiro, mostrando nosso amor ao presidente Lula e nossa empolgação. Porque é de virada. Bora time de Lula, vamos à vitória. Terça-feira tem encontro marcado", disse Veras na publicação.

De acordo com a senadora Teresa Leitão, líder do governo no Senado Federal, a manifestação deve ocorrer próxima à ponte que liga os municípios de Juazeiro e Petrolina, como uma forma de contemplar o público de apoiadores de ambas as cidades.

Em Pernambuco, Lula alcançou um percentual de 63,45% dos votos válidos no primeiro turno, contra 31,03% de Flávio Bolsonaro (PL). O presidente compareceu ao seu estado natal pela última vez no dia 25 de setembro, para um ato público no centro do Recife que reuniu cerca de 80 mil pessoas, de acordo com os organizadores.