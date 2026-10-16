Motta anuncia que terceirizados da Câmara adotarão escala 5x2 já na próxima semana

Motta destacou que a emenda dá prazo de um ano para adequação dos contratos à mudança trabalhista, mas disse que, para os funcionários da Casa, a implementação dos ajustes ocorrerá já na próxima semana

Motta anunciou nesta sexta (16) que a Casa adotará imediatamente o regime 5x2 para os funcionários terceirizados (Jefferson Rudy/Agência Senado Fonte: Agência Senado)

Após a promulgação da emenda constitucional que põe fim à escala de trabalho 6x1 e reduz a jornada para 40 horas semanais, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) anunciou nesta sexta-feira (16), que a Casa adotará imediatamente o regime 5x2 para seus funcionários terceirizados.

"Serão beneficiados os cerca de 1.700 trabalhadores e trabalhadoras terceirizados que estão na escala 6x1. Pessoas que cuidam todos os dias desta casa e ajudam a Câmara a funcionar. Entre elas, estão mais de 600 mulheres", declarou o deputado, ao lado do diretor-geral da Câmara, Guilherme Barbosa Brandão, em vídeo publicado nas redes sociais.

Motta destacou que a emenda dá prazo de um ano para adequação dos contratos à mudança trabalhista, mas disse que, para os funcionários da Casa, a implementação dos ajustes ocorrerá já na próxima semana.