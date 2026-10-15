Vorcaro editava reportagens, derrubava textos e sugeria pautas ao portal Metrópoles

Vorcaro pedia alterações nos textos, sugeria pautas favoráveis e chegou até mesmo a derrubar a publicação de um texto, inclusive no período em que era investigado pela PF por fraude de R$ 12 bi

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro (Divulgação / Banco Master)

A CEO do portal Metrópoles, Lilian Tahan, consultava o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, antes de publicar reportagens sobre a instituição financeira dele. Ele pedia alterações nos textos levados ao ar, sugeria pautas favoráveis e chegou a derrubar a publicação de um texto, inclusive no período em que era investigado pela Polícia Federal por fraude de R$ 12 bilhões ao sistema financeiro.

Tahan era quem se comunicava com o banqueiro e atendia a seus desejos, marcava reuniões presenciais com ele e intermediava encontros com o dono do Metrópoles, o ex-senador Luiz Estevão. Procurada, ela não se manifestou.

As tratativas estão registradas em diálogos extraídos do celular de Vorcaro pela Polícia Federal. No mesmo celular foram encontradas conversas com o CEO da Editora Globo, Frederic Kachar. O executivo foi demitido nesta quinta-feira (15).

No dia 2 de abril de 2025, ao debater os rumores de que o banco BTG teria feito uma proposta de R$ 1 pela compra de ativos do Master, Vorcaro envia um desmentido oficial e avisa: "Proposta de 1 real nunca existiu!". Tahan prontamente responde: "Tiramos".

O banqueiro então determina como o texto deveria ser publicado: "Mas tem que ser um jeito que nao pareça que nao tem interesse. So desmentir quem falou que tinha proposta de 1 real". A jornalista concorda ("Deixa comigo") e, horas depois, envia o link da matéria no ar com uma promessa: "Se tiver alguma incorreção, me avise!! Não tem pressa. No seu tempo. Não publicarei sem nos falarmos."

Dias depois, em 10 de abril, Tahan envia a ele o rascunho de uma reportagem cujo título era "Compare os principais números dos balanços do BRB e do Master" e, em seguida, lhe pergunta: "O que acha?'. Vorcaro então sugere alterações para inflar os números. "Carteira credito do master é maior. Pois tem que pegar as carteiras dos fundos. Vou te mandar aí", diz em três mensagens, repassando o número de 52 bilhões. Mais tarde, naquele mesmo dia a jornalista acata a mudança e lhe envia o link da publicação.

No dia seguinte, 11 de abril, ela manda o rascunho de um novo texto, desta vez sobre detalhes de uma reunião de Vorcaro com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Logo depois, pede autorização: "Alguma observação? Vou publicar!! Rs. Se tiver qualquer alteração, me diga que faço com ela no ar", diz Tahan.

O poder de veto do banqueiro sobre as matérias também ficou evidente em 27 de maio de 2025. A diretora submete a Vorcaro uma prévia revelando que o BTG Pactual havia comprado ativos bilionários do Master, citando ações do Hotel Fasano, Light, Pão de Açúcar e Hapvida. O banqueiro ordena: "Pode retirar hapvida do texto?". Tahan obedece ("Claro") e a matéria é publicada sem a menção à empresa.

A intervenção se repetia nos títulos do portal. No dia 28 de julho daquele ano, ela submete ao banqueiro um texto que trata da entrega de documentos pelo Master ao Banco Central para concluir a venda ao Banco de Brasília (BRB). Ele sugere uma alteração na manchete. "Ao inves ultimo passo para compra, colocaria que bacen deve aprovar nos proximos dias", diz. A jornalista acata o pedido: "Deixa comigo! Fácil! Esta é a tendência". E então lhe envia a nova versão, que o banqueiro aprova: "Otimo". A operação de compra do Master pelo BRB foi vetada pelo Banco Central em setembro do ano passado e o banco de Vorcaro foi liquidado em novembro.

Vorcaro usou sua influência no portal para pedir que o espaço de Ricardo Cappelli, candidato ao governo do Distrito Federal (PSB) fosse reduzido. À época, Cappelli atuava como um dos principais críticos da transação entre o Banco Master e o BRB, cobrando intervenção na instituição.

"Esse Cappelli, você não consegue dar uma freada essa semana? Depois ele volta!", solicitou o banqueiro a Lilian Tahan. A CEO atendeu prontamente ao pedido de censura: "Deixa comigo".

Uma conversa de 22 de outubro de 2025 mostra que o site deixou de publicar uma reportagem por ter sido vetada pelo banqueiro. A dirigente envia a Vorcaro a versão do que seria um texto com o título "Repactuação entre Oncoclínicas e Master permite que CDBs sejam convertidos em ações".

Ela indaga a Vorcaro se haveria algum problema em publicar o tema: "Isso aqui te traz algum incômodo?". "Sim! Pessoal da oncoclinicas é completamente maluco, soltou fato disso. Informação errada ainda", respondeu o banqueiro. Lilian Tahan então decide: "Deixar quieto aqui". O texto não foi publicado.