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Alcolumbre: Vamos aguardar para decidir se vamos deliberar PEC da Segurança hoje

Presidente do Senado revelou que relatório ainda não foi protocolado

Estadão Conteúdo

Publicado: 15/10/2026 às 18:34

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Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP)/LULA MARQUES/AGÊNCIA BRASIL.

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) (LULA MARQUES/AGÊNCIA BRASIL.)

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), informou que o relatório sobre a "PEC da Segurança Pública" ainda não foi protocolado e que, portanto, ainda está em discussão se a matéria irá para votação nesta quinta-feira (15).

A proposta diz respeito a uma área sensível para o governo Lula na eleição. Nesta tarde, os governistas ainda discutem se vão ser favoráveis ou contrários à redução da maioridade penal. "Não temos como votar nada sem o relatório", declarou. "Vamos aguardar para decidir se vamos deliberar essa matéria hoje."

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Alcolumbre , PEC , PEC Segurança Pública , Segurança Pública
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