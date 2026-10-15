Alcolumbre: Vamos aguardar para decidir se vamos deliberar PEC da Segurança hoje

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) (LULA MARQUES/AGÊNCIA BRASIL.)

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), informou que o relatório sobre a "PEC da Segurança Pública" ainda não foi protocolado e que, portanto, ainda está em discussão se a matéria irá para votação nesta quinta-feira (15).

A proposta diz respeito a uma área sensível para o governo Lula na eleição. Nesta tarde, os governistas ainda discutem se vão ser favoráveis ou contrários à redução da maioridade penal. "Não temos como votar nada sem o relatório", declarou. "Vamos aguardar para decidir se vamos deliberar essa matéria hoje."