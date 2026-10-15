Que horas sai a pesquisa Datafolha nesta quinta (15)? Veja previsão

Foram entrevistados 2.520 eleitores em todo o país, entre terça-feira (13) e esta quinta (15)

Flávio Bolsonaro e Lula (Raul Spinassé e Ricardo Stuckert)

Nesta quinta-feira (15), será divulgada uma nova pesquisa Datafolha de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial, que acontece no dia 25 de outubro. O levantamento mede a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL). A divulgação do levantamento está prevista para as 18h30.

A pesquisa foi contratada pela Empresa Folha da Manhã S.A., que publica o jornal Folha de S.Paulo, custou R$ 384.552 e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00466/2026. Foram entrevistados 2.520 eleitores em todo o país, entre terça-feira (13) e esta quinta (15). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Além das intenções de voto espontânea e estimulada, o questionário mede o grau de certeza do eleitor e a chance de ele mudar de candidato até o dia da eleição. Os entrevistados também respondem em quem não votariam de jeito nenhum, pergunta usada para calcular a rejeição de Lula e de Flávio.

O instituto quer saber ainda o que motiva o voto: se o eleitor escolhe um nome por considerá-lo a melhor opção ou principalmente para impedir a vitória do adversário. Há também a pergunta sobre quem o entrevistado acredita que vai ganhar, independentemente da própria preferência.

A pesquisa traz a avaliação do governo Lula e a percepção dos eleitores sobre os principais problemas do país. O questionário registra ainda o voto no primeiro turno, a escolha na eleição presidencial de 2022, o posicionamento político dos entrevistados e a relação deles com programas sociais, como o Bolsa Família.

Maioridade penal, STF e demais pautas no Brasil

O Datafolha também ouviu os eleitores sobre propostas em debate no país. Entre os temas estão a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, a criação de mandatos fixos para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a limitação das decisões individuais de integrantes da Corte.

Há perguntas sobre mudanças nas regras de mandato e reeleição para presidente e governadores, sobre a percepção da polarização política e sobre o apoio à democracia. Por fim, a pesquisa mede a intenção dos eleitores de comparecer às urnas no segundo turno, a dez dias da votação.