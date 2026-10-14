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Política
Fim da escala 6x1

Alcolumbre prevê votação decisiva sobre fim da escala 6x1 nesta quarta

Presidente do Senado afirma que já há assinaturas suficientes para analisar requerimento que pode acelerar a tramitação da PEC

Nathallie Lopes - Correio Braziliense

Publicado: 14/10/2026 às 09:25

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Davi Alcolumbre fez o anúncio no encerramento da sessão deliberativa desta terça-feira (13/10) /Reprodução/TV Senado

Davi Alcolumbre fez o anúncio no encerramento da sessão deliberativa desta terça-feira (13/10) (Reprodução/TV Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta terça-feira (13/10) que a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 estará apta para votação nesta quarta-feira (14/10). Segundo ele, os senadores já reuniram assinaturas suficientes para analisar um requerimento de calendário especial, que pode acelerar a tramitação da proposta.

Alcolumbre fez o anúncio no encerramento da sessão deliberativa desta terça, após concluir a quarta sessão de discussão da PEC 221/2019, que trata da redução da jornada de trabalho. A proposta ainda precisa passar pela quinta e última sessão de discussão em primeiro turno, prevista para esta quarta.

O presidente do Senado afirmou ainda que a Casa está cumprindo o rito regimental acordado com os parlamentares, que tiveram cinco sessões para discutir o texto e formar posição antes da votação.

A possibilidade de um calendário especial depende da apreciação do requerimento, que já conta com o número mínimo de assinaturas exigido pelo regimento. Se aprovado, o mecanismo poderá encurtar o caminho da PEC no Senado.

Confira matéria no Correio Braziliense.

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Alcolumbre , Escala 6x1 , Senado
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