Após se recusar a fazer imagem de 'Lula 13', IA da Meta veta 'Flávio 22' para alguns usuários
Testes realizados pelo Diario de Pernambuco mostraram uma recusa automática da IA em gerar imagens vinculadas ao presidente, enquanto o mesmo pedido era atendido para o candidato do PL
Publicado: 14/10/2026 às 14:19
Pedido e recusa de criação de imagem com "Lula 13" (Reprodução)
A ferramenta de inteligência artificial da Meta, disponibilizada gratuitamente no WhatsApp, passou a vetar a criação de imagens associadas a "Flávio 22" para alguns usuários, após já ter adotado restrições semelhantes para "Lula 13". Testes realizados por jornalistas do Diario de Pernambuco nesta quarta-feira (14) mostraram uma recusa automática da IA em gerar imagens vinculadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto o mesmo pedido era atendido para o candidato do PL.
Nas peças geradas para o senador, a ferramenta utilizou elementos como a bandeira do Brasil e cores alusivas, além de termos como "trabalho", "segurança", "esperança" e "progresso". O tratamento, contudo, não se repetiu no caso do atual chefe do Executivo. "Não consigo gerar essa imagem para você", respondeu a ferramenta logo após a solicitação.
Em outras ocasiões, o sistema adotou uma postura restritiva para ambos os presidenciáveis. "Não posso criar artes com candidatos e números de campanha agora", justificou a IA em alguns testes. O mesmo ocorreu quando a solicitação trazia "Flávio Bolsonaro 22".
Por nota, enviada ao Diario de Pernambuco, a Meta afirmou que proibiu temporariamente "a recomendação de candidatos ou a geração de imagens deles". A medida, segundo a empresa, atende às regras eleitorais do Brasil. Ademais, a big tech ressaltou no comunicado que adotou medidas adicionais para que comandos usando apenas o primeiro nome dos candidatos e o número "também não produzam imagens”.
Esse novo episódio envolvendo uma das principais empresas de tecnologia se soma a representações enviadas pela campanha do presidente Lula ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como também à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Segundo a equipe do petista, a campanha enfrenta dificuldades técnicas no impulsionamento de publicações no Instagram, limitações operacionais em contas de anúncios e suposta assimetria nos algoritmos de distribuição de conteúdo. Com isso, o TSE deu 48 horas para a Meta prestar esclarecimentos sobre essas acusações.