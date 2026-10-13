Lula e Flávio estarão em sabatinas na Globo nesta semana

Na Globo, haverá sabatinas com Lula na quinta (15) e com Flávio Bolsonaro na sexta (16), além de debate com ambos no dia 23

Lula e Flávio Bolsonaro (EVARISTO SA / AFP)

A TV Globo divulgou nesta terça-feira (13) a programação de entrevistas e debates com os candidatos que disputam o segundo turno para a Presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) participam nesta semana de entrevistas individuais - as chamadas sabatinas - e, na seguinte, viverão o primeiro confronto direto.

A sabatina com o presidente Lula será conduzida pela jornalista e âncora do noticiário nacional, Renata Lo Prete, nesta quinta-feira (15). Na sexta-feira (16), é a vez do seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro. As entrevistas serão veiculadas ao vivo após o Jornal Nacional, com transmissão simultânea no canal GloboNews e pelo portal g1.

De acordo com a emissora, a ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado durante reunião com as campanhas de ambos os presidenciáveis. Assim como no primeiro turno das eleições gerais 2026, os candidatos poderão detalhar suas propostas e prioridades para o Brasil, além de responder a questionamentos de interesse público.

Dois dias antes do segundo turno, a emissora realiza o aguardado debate entre Lula e Flávio no próximo dia 23 de outubro, que contará com mediação do jornalista César Tralli. Este será o primeiro debate promovido pela emissora em 2026.

Às vésperas do primeiro turno, a TV Globo desmarcou um debate com candidatos que integravam a corrida presidencial. O cancelamento ocorreu na noite da transmissão, depois que Flávio desistiu de participar e após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) impor novas regras. Lula já havia recusado o convite por discordar do formato proposto.

Lula e Flávio Bolsonaro ainda não tiveram um embate direto. Se os candidatos comparecerem no dia 23, será o primeiro debate com a presença de ambos desde que as campanhas tiveram início oficial em 16 de agosto. O primeito combate entre os dois era esperado para este domingo (18), na Band, mas Flávio indicou que não participará.