Ato com Boulos em SC é aposta para tentar reverter desvantagem de Lula neste 2º turno

Guilherme Boulos (Psol) (Valter Campanato/Agência Brasil)

Lideranças da esquerda de Santa Catarina organizam um ato com a presença do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (Psol), nesta quinta-feira (15), em Florianópolis, para mobilizar eleitores em favor da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste segundo turno. O encontro ocorre em um estado onde Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 66,65% dos votos válidos no primeiro turno, contra 25,04% do petista.

A mobilização está marcada para às 17h30, no Largo da Alfândega, no Centro da capital catarinense. O ato foi divulgado nas redes sociais pelo vereador Afrânio Boppré (Psol), que disputou uma vaga ao Senado por Santa Catarina no primeiro turno.

"Vamos virar o jogo!", escreveu Afrânio ao convocar apoiadores para o encontro com Boulos. A mobilização faz parte dos esforços de lideranças da esquerda para ampliar a votação de Lula em Santa Catarina, onde o candidato do PL recebeu pouco mais de 3 milhões de votos, contra 1,12 milhão do presidente.

Desde o primeiro turno, lideranças do PT, Psol e de outros partidos de esquerda têm organizado reuniões e mobilizações no Estado para buscar votos entre eleitores que se abstiveram e apoiadores de outros candidatos. O segundo turno está marcado para 25 de outubro.