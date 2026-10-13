Moro reúne lideranças de sete partidos para organizar campanha de Flávio no PR

O jantar é organizado por Moro e pelos senadores eleitos Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo); Até esta segunda (12), representantes de PL, Novo, Podemos, PP, União Brasil, Republicanos e PSD haviam confirmado presença

Reunião tem objetiva discutir a articulação entre lideranças para a campanha de Flávio no PR (Waldemir Barreto/Agência Senado )

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), se reúne nesta terça-feira (13), com prefeitos, parlamentares e lideranças políticas de sete partidos do campo da direita para organizar a mobilização no Estado em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O encontro será realizado a partir das 19 horas, no restaurante Madalosso, em Curitiba, com expectativa de reunir cerca de 2 mil pessoas.

O jantar é organizado por Moro e pelos senadores eleitos Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo). Até segunda-feira, 12, representantes de PL, Novo, Podemos, PP, União Brasil, Republicanos e PSD haviam confirmado participação. Entre os presentes estará o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD).

A reunião tem como objetivo discutir a articulação entre lideranças municipais e parlamentares para a campanha presidencial no Paraná. A mobilização começou a ser organizada na sexta-feira (9), durante encontro de Moro com integrantes da equipe que coordenou sua campanha ao governo estadual.

Flávio não estará presencialmente no encontro. Segundo a organização, existe a possibilidade de o candidato participar por vídeo, gravado ou ao vivo, mas a presença virtual ainda não está confirmada. O segundo turno está marcado para 25 de outubro.