Bolsonaro teve taquicardia e dificuldade para respirar, diz boletim médico

Ex-presidente não precisou de medicação e melhorou espontaneamente, segundo informado ao Supremo Tribunal Federal

Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por trama golpista. (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve taquicardia e dificuldade para respirar na última semana, segundo reportado no boletim médico encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após condenação por coordenar uma tentativa de golpe de estado em 2023, após perder a reeleição para Lula (PT). O STF determinou pena de 27 anos e três meses a ele.

Com a saúde debilitada, o ex-presidente está cumprindo a pena em prisão domiciliar. Semanalmente, a equipe médica que o acompanha envia um boletim ao Supremo.

O último relato apontou quadros de taquicardia e dificuldade para respirar. Segundo os médicos, os sintomas foram de curta duração, e Bolsonaro melhorou espontaneamente, sem necessidade de medicação.

O boletim ainda diz que apresenta "estabilidade hemodinâmica e cardiorrespiratória", mas com desequilíbrio e sonolência, efeitos colaterais de medicamentos que vem tomando.