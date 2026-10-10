Meta nega acusações do PT e diz que denúncias de Lula 'são falsas'

Em resposta, a Meta explicou que as instabilidades técnicas citadas pela campanha de Lula foram de caráter global e não atingiram exclusivamente o Brasil ou perfis específicos na plataforma

Pelos termos do acordo, a Meta fará mudanças abrangentes no Facebook e no Instagram, com limites de tempo de tela (Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)

A Meta, responsável pelo Instagram, Facebook e WhatsApp, rebateu as acusações feitas pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre uma suposta tentativa de interferência no processo eleitoral. Em nota divulgada nesta sexta-feira (9), a empresa classificou as alegações como "falsas" e sem respaldo factual.

Mais cedo, a equipe jurídica do petista acusou a multinacional de acionamentos irregulares e informou que irá acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir providências.

Em resposta, a Meta explicou que as instabilidades técnicas citadas pela campanha de Lula foram de caráter global e não atingiram exclusivamente o Brasil ou perfis específicos na plataforma. A empresa também reiterou o compromisso com a legislação brasileira.

"As alegações são simplesmente falsas e não encontram respaldo nos fatos. Muitos dos problemas técnicos mencionados não afetaram exclusivamente o Brasil ou contas específicas nas nossas plataformas. Cumprimos as normas eleitorais e estamos comprometidos com a isonomia do uso das nossas plataformas por todos", afirmou a Meta, em nota oficial.