Renan Santos comenta apoio de Augusto Cury a Flávio Bolsonaro: "comédia"

Terceiro colocado no 1º turno com 2,89% dos votos, Cury havia prometido neutralidade e 'completo silêncio' sobre a disputa

Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão), respectivamente, em depoimentos publicados nas suas redes sociais. (Fotos: Reprodução/Redes Sociais)

O ex-candidato à Presidência Renan Santos (Missão) ironizou, em suas redes sociais, o apoio do escritor Augusto Cury (Avante) à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. Terceiro colocado no primeiro turno, com 2,89% dos votos válidos, Cury havia afirmado anteriormente que não se posicionaria na disputa.

Santos lembrou a declaração feita por Cury aos seus apoiadores no domingo de eleição (4), logo após a apuração dos votos, quando o escritor prometeu manter "completo silêncio" sobre a etapa final do pleito. No dia seguinte ao primeiro turno, Cury viajou para a Europa.

'Não opino mais sobre política, não faço mais política'. Agora, declara apoio. ‘Vou para Portugal, não vou.’ Esse cara... esse cara é um comédia, cara. As pessoas aí votaram num comédia”, afirmou Renan Santos durante transmissão ao vivo.

O ex-candidato do partido Missão sustentou ainda que o alinhamento com Flávio Bolsonaro responde a interesses fisiológicos da sigla do escritor. “Não é o acordo que ele fez, é o partido dele querendo cargos no governo, estão negociando posições. Que país doente, cara", criticou.











Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)







