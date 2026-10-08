Deputado Kaio Maniçoba e prefeito de Itacuruba trocam xingamentos em vídeos que circulam nas redes

Juninho Cantarelli e Kaio Maniçoba (Fotos: Reprodução e Arthur Marrocos/Divulgação)

O prefeito de Itacuruba, Juninho Cantarelli (PSB), e o deputado estadual reeleito Kaio Maniçoba (PP) protagonizaram uma troca de acusações tornada pública por meio de vídeos compartilhados nas redes sociais. Na noite desta segunda-feira (5), um registro mostra Kaio em uma caminhonete com apoiadores, durante a comemoração da reeleição. No discurso direcionado a Cantarelli, o parlamentar menciona uma suposta dívida.

“Alô Juninho Cantarelli, ‘veaco’ [gíria para quem faz uma dívida e não paga] safado, paga a quem deve. Homem tem que falar de homem. Tu é ‘veaco’ safado, tu e tua família. Aqui é família de homem. Vamos comemorar a derrota de vocês que está chegando”, disse o deputado na ocasião.

Em seu perfil, Juninho publicou uma nota repudiando a fala de Kaio. O prefeito associou as declarações ao resultado eleitoral do pleito deste ano, que, segundo ele, teria representado uma derrota para Maniçoba. “Lamento profundamente. Itacuruba não merece esse tipo de comportamento. Eu sigo em paz, com respeito, responsabilidade e o compromisso de continuar cuidando da nossa cidade e da nossa gente”, escreveu.

No último domingo (4), logo após o resultado final das eleições, um registro protagonizado por Juninho Cantarelli com declarações semelhantes já havia circulado nas redes. Em meio a apoiadores, o prefeito também teceu duras críticas sobre supostas dívidas que envolveriam o adversário político.

“[Eles] São podres, dentro de Floresta não pagam ninguém e no estado também. Tenho um recado para ele [Kaio Maniçoba] e a mãe [Rorró Maniçoba]: vão pagar o aluguel que morou cinco anos no apartamento de seu Antônio Calou lá em Recife. Ficaram cinco anos de aluguel sem pagar”, diz Cantarelli no vídeo.

O Diario de Pernambuco entrou em contato com as assessorias dos envolvidos para ouvir suas versões dos episódios, mas não houve retorno até o fechamento da matéria.

Desavença política

Juninho e Kaio pertenceram ao mesmo grupo político local durante anos, mas recentemente passaram a se afastar e tornar públicas as diferenças. Entre 2016 e 2024, Bernardo Maniçoba, primo de Kaio, comandou a prefeitura de Itacuruba, no Sertão pernambucano, por dois mandatos, e teve Juninho Cantarelli como vice.

Nas eleições deste ano, o rompimento foi aprofundado com a divergência entre os apoios para o Executivo estadual. Enquanto Juninho Cantarelli fez campanha para o correligionário João Campos (PSB), a família Maniçoba esteve ao lado da governadora reeleita Raquel Lyra (PSD). Kaio e Bernardo chegaram a integrar a primeira gestão de Raquel, atuando como secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco e assessor especial da Casa Civil, respectivamente.

