Santa Cruz do Capibaribe foi o município pernambucano onde Raquel teve maior vantagem sobre João

Dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Santa Cruz do Capibaribe foi a única cidade onde Flávio Bolsonaro recebeu mais votos em Pernambuco e também o município onde a governadora reeleita Raquel Lyra (PSD) teve maior vantagem contra o candidato João Campos (PSB)

Raquel Lyra (PSD) comemora eleição no primeiro turno (Rafael Vieira/DP Foto)

Única cidade pernambucana na qual Flávio Bolsonaro (PL) recebeu mais votos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições, Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, também foi o município onde a governadora reeleita Raquel Lyra (PSD) teve maior vantagem contra o candidato João Campos (PSB). Lá, a gestora teve 43.057 votos, 67,66% a mais que o ex-prefeito do Recife.

No domingo de eleições (4), Santa Cruz do Capibaribe teve 51.719 votos válidos. Desse total, 83,25% foram para Raquel Lyra, enquanto João teve 15,59%. Todos os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Raquel foi reeleita com 2.805.438 votos (53,27% dos válidos) em Pernambuco, contra 2.360.469 votos (44,82%) de Campos. Na disputa presidencial, Lula foi o mais votado no estado: 3.553.971 votos (63,45%), enquanto Flávio teve 1.738.043 votos (31,03%).

Bolsonarismo em PE

O eleitorado santa-cruzense repetiu o feito do pleito de 2022 e preferiu Flávio, que teve 28.844 votos (52,71%), contra 21.949 (40,11%) de Lula, indo na contramão de todas as outras cidades pernambucanas.

O resultado ano superou o primeiro turno de 2022, quando Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio, teve 24.637 (48,31%), enquanto Lula somou 23.517 votos (46,11%). No segundo turno, Jair ficou novamente à frente, com 26.632 votos (52,12%), e Lula teve 24.462 votos (47,88%). Na ocasião, o líder petista saiu vitorioso no cenário nacional e conquistou o terceiro mandato.

Em 2018, quando Jair Bolsonaro derrotou Fernando Haddad (PT) na corrida pelo Planalto, o cenário foi similar: o liberal teve, no primeiro turno, 45,64% dos votos, enquanto Haddad teve 26,24%. No segundo turno, Bolsonaro também venceu na cidade, com 53,83%, contra 46,17% de Haddad.

Santa Cruz do Capibaribe fica no Agreste e tem uma população estimada de 100 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conhecida como a Capital da Moda, a cidade compõe o Triângulo das Confecções, principal polo têxtil do estado e um dos mais importantes do país, o lado de Caruaru e Toritama, também no Agreste.

O município é comandado pelo prefeito Helinho Aragão (PSD), que integra a base da governadora Raquel Lyra (PSD). Na Câmara Municipal, o PL de Flávio Bolsonaro conta com duas das 17 cadeiras que compõem o parlamento, representadas pelos vereadores Adilson e Caetano Motos.