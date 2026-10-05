Santa Cruz do Capibaribe é, mais uma vez, única cidade de PE onde bolsonarismo venceu Lula

Flávio Bolsonaro (PL) (MIGUEL SCHINCARIOL / AFP)

O município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco andou na contramão do panorama estadual da disputa presidencial deste domingo (4), quando Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avançaram para se enfrentar no segundo turno. Flávio, que no cenário nacional ficou com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, foi derrotado em quase todas as cidades pernambucanas, com exceção de Santa Cruz.

O presidenciável liberal somou 52,71% dos votos, representado por 28.844 pessoas, contra 40,11% de Lula, que teve 21.949 votos em meio a um público votante de pouco mais de 57 mil pessoas.

O resultado deste ano superou os números do primeiro turno de 2022, quando Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio, teve 48,31% (24.637 votos), enquanto Lula marcou 46,11% (23.517 votos). No segundo turno, Jair ficou novamente à frente, com 52,12% (26.632 votos), e Lula teve 47,88% (24.462 votos). Na ocasião, o líder petista saiu vitorioso no cenário nacional e conquistou o terceiro mandato.

Em 2018, quando Jair Bolsonaro derrotou Fernando Haddad (PT) na corrida pelo Planalto, o cenário foi semelhante. À época filiado ao extinto Partido Social Liberal (PSL), Jair teve no primeiro turno 45,64% (19.420 votos), enquanto Haddad teve 26,24% (11.165 votos) e Ciro Gomes (PDT) ficou com 21,74% (9.248 votos). No embate afunilado para o segundo turno, Bolsonaro confirmou a vitória com 53,83% (23.044 votos), contra 46,17% (19.765 votos) de Haddad.

Com uma população de cerca de 100 mil pessoas, segundo estimativas do IBGE, Santa Cruz do Capibaribe é conhecida como a Capital da Moda. Ao lado de Caruaru e Toritama, compõe o Triângulo das Confecções, principal polo têxtil do estado e um dos mais importantes do país.

O município é comandado pelo prefeito Helinho Aragão (PSD), que integra a base da governadora Raquel Lyra (PSD). Na Câmara Municipal, o PL de Flávio Bolsonaro conta com duas das 17 cadeiras que compõem o parlamento, representadas pelos vereadores Adilson e Caetano Motos.

Carnaubeira da Penha foi cidade mais lulista de Pernambuco

Por outro lado, a cidade pernambucana que registrou a maior votação para o presidente Lula foi Carnaubeira da Penha, no Sertão do estado, com 88,33% (8.527 votos), contra 8,69% de Flávio (839 votos).

A votação foi a segunda melhor margem municipal para o petista em todo o país, ficando atrás apenas de Bonfim do Piauí (PI), onde Lula registrou 88,73% (3.549 votos), enquanto Flávio teve 8,60% (344 votos).

O resultado deste ano representou uma redução na diferença alcançada em 2022. Na ocasião, Lula teve 91,26% (7.994 votos) no primeiro turno, contra 7,02% (615 votos) de Jair Bolsonaro. Já no segundo turno, o petista chegou a 92,30% (7.945 votos), contra 7,70% (663 votos) do candidato liberal.

