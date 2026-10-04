Celina Leão deixou de ser reeleita em 1º turno governadora do DF por 168 votos

Atual governadora, Celina ficou com 49,93% dos votos válidos e vai disputar o 2º turno contra Leandro Grass (PT)

Governadora do DF e candidata ao governo, Celina leão (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A atual governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), não foi reeleita governadora neste domingo (4), porque não conseguiu 168 votos. Com 100% das urnas apuradas, ela teve 825.530 votos. Se ela tivesse sido escolhida por 825.698 eleitores, ela já estaria garantida como a chefe do executivo da capital da República.

Celina ficou com 49,93% dos votos válidos, 0,07% a menos do que era necessário para acabar com a eleição neste primeiro turno.

Com isso, a atual governadora vai disputar o segundo turno contra o ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) Leandro Grass (PT), que ficou com 569.930 votos (34,47% dos votos válidos).