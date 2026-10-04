Edson Fachin, presidente do STF, vota em trânsito em Brasília

Acompanhado da esposa, Fachin aguardou na fila e conversou com os eleitores

Presidente do STF, Edson Fachin, votou em Brasília acompanhado da esposa, Rosana Fachin (STF/Divulgação)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, votou em trânsito neste domingo (4) em Brasília. Acompanhado da esposa, Rosana Fachin e de policiais judiciais, o ministro compareceu às 11h15 no Centro de Ensino Fundamental 214 Sul na Asa Sul.

Antes de assumir o cargo no STF, o domicílio eleitoral de Fachin era Curitiba (PR). Pelo voto em trânsito, o ministro votou apenas para presidente neste primeiro turno.

Fachin esperou na fila e conversou com os eleitores que também aguardavam o momento de votar. Em entrevista à imprensa, ele parabenizou a Justiça Eleitoral e a sociedade brasileira.

"Eleições periódicas, íntegras seguras, transparentes e auditáveis são o motor da democracia. Elas consistem numa fonte de legitimidade e, portanto, o dia de hoje é o dia de exercício da soberania popular para que essa legitimidade aos representantes, que serão eleitos pelo voto, seja coroada pela manifestação do povo brasileiro", disse aos jornalistas que estavam no local.

