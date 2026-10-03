Quem serão os representantes do povo na Assembleia Legislativa de Pernambuco?

Ao todo, 49 candidatos serão eleitos deputados estaduais para compor a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe) pelos próximos quatro ano

A audiência pública acontece nesta quarta-feira (6), às 14h30, no auditório Sérgio Guerra, na sede da Alepe (Foto: Sandy James/DP Foto)

Neste domingo (4), o eleitor pernambucano também irá eleger 49 nomes para compor a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe) pelos próximos quatro anos. Estes parlamentares serão responsáveis por criar e votar leis estaduais, fiscalizar as ações do Governo do Estado e aprovar a destinação do orçamento público, atuando como ponte entre as demandas dos municípios e o Poder Executivo.

Ao todo, 517 candidatos disputam uma vaga na Alepe nas Eleições 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número representa uma queda de 15% nas candidaturas em relação ao pleito de 2022, que teve 611 concorrentes.

Dos atuais 49 deputados estaduais em Pernambuco, 40 tentam reeleição, o que significa que 81,6% dos parlamentares buscam renovar o mandato.

O Diario de Pernambuco levantou alguns nomes cotados para serem a voz do povo na Casa de Joaquim Nabuco.

PSD

O Partido Social Democrático (PSD), da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra, tem 9 assentos na Alepe. Sete deles buscam se reeleger: Aglailson Victor, Antônio Moraes, Débora Almeida, Jarbas Filho, Joãozinho Tenório, Romero Sales Filho e William Brígido.

O Diario apurou outros nomes que figuram entre os bem cotados do partido: a primeira-dama de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, Andrea Medeiros e o vereador do Recife, Davi Muniz.

Além deles, nomes de alguns ex-gestores municipais do Sertão, Agreste e Região Metropolitana são bem cotados, conforme obteve a reportagem. São os ex-prefeitos Raimundo Pimentel (Araripina), Janjão (Bom Jardim), Fábio Aragão (Santa Cruz do Capibaribe) e Zé de Irmã Teca (Igarassu).

PL

Atualmente, o Partido Liberal (PL) ocupa três cadeiras na Alepe. Nestas Eleições, um dos políticos mais fortes da legenda em Pernambuco, o deputado federal André Ferreira, aparece agora para tentar legislar no estado.

Além dele, a equipe de reportagem apurou que o partido espera eleger até outros seis nomes. Três deles buscam reeleição: Coronel Alberto Feitosa, Abimael Santos e Nino de Enoque. Outros candidatos são Lara Cavalcante, Raffiê e Neneca do Piston.

PT

O Diario também levantou informações sobre o quadro do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras (PT) para a Alepe. A reportagem averiguou que a expectativa é manter as cadeiras dos quatro parlamentares com mandato em vigor: João Paulo do PT, João Paulo Costa, Dani Portela e Doriel Barros.

Ainda de acordo com a apuração, o PT monitora a possibilidade de ampliar a bancada. Nomes que figuram nesta possibilidade são o da líder sindical Professora Ivete Caetano, do primeiro-cavalheiro de Serra Talhada, Breno Araújo, e da vereadora de Olinda, Eugênia Lima.

PSOL

Já o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), não ocupa nenhuma cadeira na Alepe. A reportagem apurou que algumas das apostas para estas eleições são as candidaturas da vereadora do Recife, Jô Cavalcanti, da ativista Professora Yasmim Alves e da líder sindicalista de Petrolina, no Sertão, Perpétua Rodrigues.

MDB

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) atualmente conta apenas com o presidente da Alepe, Álvaro Porto, que busca reeleição. As informações obtidas pelo jornal dão conta de que a expectativa é reforçar a presença emedebista com figuras como o ex-prefeito de Caruaru, Zé Queiroz, e o filho do prefeito de Abreu e Lima, Flávio Gadelha Filho.

O levantamento do Diario apontou outros nomes com chances de vitória, a exemplo da Delegada Natasha Dolci, do influenciador digital Emerson Freitas e do ex-vereador recifense Victor André Gomes.

PP

Nesta corrida eleitoral, todos os atuais deputados do Partido Progressista (PP) concorrem à manutenção de seus cargos. São eles: Delegada Gleide Ângelo, Pastor Cleiton Collins, Claudiano Filho, Adalto Santos, Pastor Júnior Tércio, Dannilo Godoy, France Hacker, Henrique Queiroz Filho, Joel da Harpa e Kaio Maniçoba.

PSB

Por fim, dos oito deputados do PSB com mandato em vigor, sete pleiteiam a renovação: Cayo Albino, Diogo Moraes, Eriberto Filho, Francismar Pontes, Rodrigo Farias, Romero Albuquerque e Sileno Guedes.