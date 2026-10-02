Quaest divulga última pesquisa para a Presidência da República neste sábado (3)

Confira as demais pesquisas para presidente antes do 1º turno das Eleições Gerais, no próximo domingo (4)

Presidenciáveis, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (Ricardo Stuckert/Charles Vieira)

A última pesquisa do Quaest para a Presidência da República será divulgada neste sábado (3). Registrado sob o número BR-02197/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o levantamento foi contratado pelo Grupo Globo.

Última pesquisa Quaest

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 39% das intenções de voto no primeiro turno, contra 34% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Quaest divulgada na última segunda-feira (28).

Lula subiu dois pontos percentuais (de 37% para 39%), enquanto Flávio Bolsonaro cresceu um (de 33% para 34%). As duas variações ficam dentro da margem de erro, de dois pontos para mais ou para menos.

Entre os demais candidatos, Augusto Cury, escritor do Avante, caiu de 6% para 4% e agora empata com Ronaldo Caiado, do PSD (Partido Social Democrático), que manteve os 4%. Renan Santos, do Missão, tem 3%, e Romeu Zema, do Novo, 1%. Samara Martins, da UP (Unidade Popular), foi de 1% para 0%.

Já no cenário eventual de segundo turno, Lula e Flávio têm 42% das intenções de voto cada em um eventual segundo turno, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28).

Confira datas das últimas pesquisas para presidente neste sábado (3)