Quem são os ministros do TSE que votam derrubada de posts falsos sobre N.S. Aparecida

Corte é composta por sete ministros, entre STF, STJ e classe de juristas

Lula beija uma estatueta de Nossa Senhora Aparecida durante encontro com freiras, padres e outros membros do clero, em São Paulo, em 2022 (NELSON ALMEIDA/AFP)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vota nesta quarta-feira (30) a derrubada de publicações que associam o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a um projeto para retirar o título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida.

A Corte é composta por sete ministros, escolhidos de três origens: três ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), dois ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois ministros da classe dos juristas, que são advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral.

A sessão virtual foi marcada pelo presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, do STF. Além dele, também fazem parte da composição atual André Mendonça e Dias Toffoli, do STF, Sebastião Alves dos Reis Júnior e Ricardo Villas Bôas Cueva, do STJ, e Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto e Estela Aranha, da classe dos juristas.

Kassio Nunes Marques

Nunes Marques tem 54 anos e é natural de Teresina (PI). Ele tomou posse como ministro efetivo do TSE em maio de 2023 e, dois anos depois, foi reconduzido para mais um biênio. Desde maio deste ano, preside a Corte.

É formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e foi desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), antes de assumir uma cadeira como ministro do STF em 2020, por indicação do então presidente Jair Bolsonaro (PL), após a aposentadoria do ministro Celso de Mello.

Na segunda-feira (28), Nunes Marques mandou um ofício ao presidente do STF, Edson Fachin, para reclamar da interferência de ministros do STF em decisões do TSE. Ele afirmou ter "elevada preocupação com episódios reiterados de indevida sobreposição de competência e de violação ao juiz natural" de uma corte sobre a outra.

O estopim para Nunes Marques foi a decisão do ministro Flávio Dino de liberar em redes sociais publicações com a informação falsa de que Flávio, se eleito, quer retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

André Mendonça

Mendonça tem 53 anos e é natural de Santos (SP). Ele tomou posse como ministro efetivo do TSE em junho de 2024 e, dois anos depois, foi reconduzido para mais um biênio. Desde maio deste ano, é vice-presidente da Corte.

É formado em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru e atuou como pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil.

Em 2000, passou a trabalhar na Advocacia-Geral da União (AGU) e, quase 20 anos depois, foi indicado por Jair Bolsonaro como ministro da AGU. Em 2020, Mendonça assumiu o Ministério de Justiça e Segurança Pública e, no ano seguinte, foi indicado para o STF por Bolsonaro para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello.

Na semana passada, Mendonça determinou a derrubada de 1.125 publicações em redes sociais que faziam uma associação falsa entre Flávio e o projeto de retirada do título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida. A medida do ministro foi tomada na condição de membro do TSE.

Dois dias depois, Dino suspendeu a decisão. A história ainda teve outra reviravolta, quando o ministro Luiz Fux suspendeu a decisão de Dino e restabeleceu a determinação de Mendonça para a retirada das publicações.

No início da sessão desta quarta-feira, ele votou para manter os conteúdos fora do ar.

Dias Toffoli

Dias Toffoli tem 58 anos e é natural de Marília (SP). Ele tomou posse pela primeira vez como ministro efetivo do TSE em maio de 2012 e, dois anos depois, foi reconduzido para mais um biênio. Nesse período, presidiu a Corte por dois anos. Em junho deste ano, retornou ao TSE como ministro efetivo.

É formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e foi consultor jurídico da Central Única dos Trabalhadores (CUT) nos anos 1990.

Ele atuou como advogado em três campanhas presidenciais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas eleições de 1998, 2002 e 2006, e foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, de 2003 a 2005. Lula o indicou em 2007 para o cargo de advogado-geral da União e, dois anos depois, para o STF, no lugar do ministro Carlos Alberto Menezes Direito.

Sebastião Alves dos Reis Júnior

Reis Júnior tem 61 anos e é natural de Belo Horizonte (MG). Ele tomou posse como ministro efetivo do TSE na terça-feira (29). É formado em Direito pela Universidade de Brasília (UnB).

Ele ingressou no STJ em 2011. Atualmente, o magistrado é membro da Corte Especial e da Sexta Turma do STJ, presidente do Conselho Superior Editorial da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e integrante honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB).

Ricardo Villas Bôas Cueva

Cueva tem 64 anos e é natural de São Paulo (SP). Ele tomou posse como ministro efetivo do TSE em dezembro de 2025. É formado em Direito pela a Faculdade de Direito da USP.

Ele também ingressou no STJ em 2011. Antes, foi procurador do Estado de São Paulo, procurador da Fazenda Nacional e Conselheiro do Conselho Administrativo da Defesa Econômica (CADE).

Na terça-feira, Cueva foi eleito corregedor-geral da Justiça Eleitoral. À frente da Corregedoria-Geral Eleitoral, acompanhará as eleições gerais deste ano e permanecerá no cargo até dezembro de 2027.

Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto

Marques Neto tem 58 anos e é natural de São Paulo (SP). Ele tomou posse como ministro efetivo do TSE em maio de 2023 e, dois anos depois, foi reconduzido para mais um biênio.

É formado em Direito pela Faculdade de Direito da USP, instituição da qual foi diretor entre 2018 e 2022. Atualmente, ele é professor titular do Departamento de Direito Público, na área de Direito Administrativo. É também professor do curso de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ).

Estela Aranha

Estela tomou posse como ministra efetiva do TSE em agosto do ano passado. Ela é formada pela Faculdade de Direito da USP e foi a segunda mulher a ocupar o cargo de ministra efetiva na classe dos juristas do TSE.

Ela foi secretária nacional de Direitos Digitais (Sedigi) do Ministério da Justiça e Segurança Pública na gestão de Flávio Dino e assessora especial da Presidência da República, antes de deixar o governo para trabalhar no gabinete da ministra Cármen Lúcia, do STF.