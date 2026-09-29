Quaest em Pernambuco: Lula tem 58% contra 20% de Flávio Bolsonaro no 1° turno

Pesquisa divulgada nesta terça (29) foi encomendada pela Globo. Margem de erro é de três pontos percentuais

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva e o senador e candidato pelo PL, Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert e Saulo Cruz/Agência Senado)

A nova pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 58% das intenções de voto dos eleitores de Pernambuco no 1° turno das Eleições 2026, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 20%.

O resultado é da pesquisa estimulada, em que a Quaest mostra a lista de candidatos aos eleitores entrevistados. Em relação à última rodada do estudo, Lula cresceu quatro pontos percentuais (antes eram 54%), e Flávio Bolsonaro oscilou um ponto negativamente (antes eram 20%).

Em seguida, aparece o escritor Augusto Cury (Avante), com 3% (era 5%), e Renan Santos (Missão), que se manteve com 2%. Ronaldo Caiado (PSD) continua com 1% das intenções.

Por fim, seguem sem pontuar na pesquisa os candidatos Romeu Zema (Novo), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata),

Indecisos chegaram a 11% (era 10%), enquanto brancos/nulos/não vão votar: são 5% (era 7%).

Segundo turno

Para o segundo turno, Lula tem 61% das intenções de voto em Pernambuco (eram 58%), contra 24% de Flávio (eram 25%), aponta o novo estudo.

No mesmo cenário, brancos/nulos/não vão votar caiu para 10% (eram 12%). Indecisos se mantiveram em 5%.

Pesquisa

A Quaest ouviu 1.302 eleitores em todo o país, entre 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Contratado pela Globo, o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00324/2026.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e somente após os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.

Na próxima quarta-feira (30), o Diario também divulgará novos números para a disputa pelo Governo de Pernambuco, em levantamento contratado junto ao Instituto Paraná Pesquisas.

