Lula diz que 'homem não gosta de tomar toque' e 'mulher aprende a tomar toque desde pequena'

Em comício em Belém, o candidato à reeleição mencionou em discurso cirurgia robótica de câncer de próstata realizada no Pará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição em 2026 (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, em comício em Belém do Pará, criticou, nesta segunda-feira (28), os homens que são resistentes a realizar exame de próstata para detectar câncer precocemente. Segundo o petista, "homem não gosta de tomar toque", enquanto "mulher aprende a tomar toque desde pequena".

Ao público, Lula lembrou a morte da mãe, dona Lindu, aos 65 anos na década de 1980, por câncer uterino, e citou as condições precárias de tratamento no passado.

"Nós, hoje, fizemos a primeira operação robótica de próstata aqui no Estado do Pará e no Norte do País. E por que isso é importante? Porque o homem é covarde. O homem não gosta de fazer teste de próstata. Ele não gosta de toque. As mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas. O homem não, ele é cheio de trejeito. Ele não sabe que, quando ele tiver câncer de próstata, vão dar muito toque nele", disse o presidente, em referência a exames preventivos.

Lula afirmou que esse tipo de cirurgia era "coisa de gente rica" do Sul do País. "Qual é o milagre do câncer de próstata para o homem perder o medo? É que hoje, com a cirurgia robótica, o homem não vai ter mais incontinência urinária. Não vai precisar usar fralda. Ele volta para casa no mesmo dia ou no dia seguinte", discursou.

"Mais importante, hoje, com operação robótica, não haverá possibilidade de impotência sexual nos homens. Ele pode operar e continuar sendo o mesmo homem que ele era antes", acrescentou.

O presidente tem uma série de viagens na reta final da campanha até o primeiro turno, que ocorre no domingo, dia 4. Depois de Belém, Lula tem compromisso nesta terça-feira (29) em Fortaleza (CE).