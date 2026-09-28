Dino leva ao plenário do STF decisão que liberou postagens sobre Nossa Senhora Aparecida
Mendonça havia mandado retirar 1.125 postagens que associavam Flávio Bolsonaro à revogação do título de padroeira do Brasil. Dino restabeleceu conteúdo
Publicado: 28/09/2026 às 15:00
Dino afirmou que não havia "grau de certeza de ilicitude" para justificar consequências tão graves (Rosinei Coutnho / STF)
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), submeteu ao plenário da corte a decisão que anulou uma ordem do ministro André Mendonça, que também atua no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de remover publicações nas redes sociais sobre a campanha de Flávio Bolsonaro ( PL). Caberá ao presidente do STF, Edson Fachin, marcar o julgamento.
Mendonça havia mandado retirar 1.125 postagens que associavam Flávio à revogação do título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida. Na noite de domingo (27), Dino restabeleceu o conteúdo após recurso do humorista Antonio Tabet, autor de uma das publicações atingidas.
Dino afirmou que não havia "grau de certeza de ilicitude" para justificar consequências tão graves contra a liberdade de expressão e, em última análise, contra a liberdade religiosa. Ele também citou o controle de constitucionalidade e o princípio da colegialidade, segundo o qual decisões de grande impacto devem ser tomadas pelo conjunto dos ministros.
É a segunda vez que Dino reverte uma decisão de Mendonça. Em 8 de setembro, Mendonça afastou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e Dino desfez a medida no dia seguinte. Fachin suspendeu ambas as decisões.
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