Alfredo Gaspar, vice de Flávio Bolsonaro, volta a Pernambuco para carreata em Palmares, na Mata Sul

A concentração do ato está prevista para às 18h no Complexo Esportivo dos Palmares, conhecido popularmente como "O Portelão"

Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar ( AFP)

O candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), Alfredo Gaspar, volta a Pernambuco, na próxima terça-feira (29), para carreata no município de Palmares, na Mata Sul do estado. A concentração do ato está prevista para às 18h no Complexo Esportivo dos Palmares, conhecido popularmente como “O Portelão”.

Na ocasião, os candidatos ao Senado Mendonça Filho (PL) e Carlos Sant'Anna (Novo) também participam da carreata, além de postulantes a deputado estadual e federal Gilson Machado Filho (Podemos), Gilson Machado (Podemos) e Pastor Eurico (PSDB).

O retorno de Gaspar ao estado ocorre na semana que antecede o primeiro turno, previsto para 4 de outubro. No dia 16 de setembro, Alfredo Gaspar já havia passado pelas cidades de Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. Ele também participou de um ato político, em Petrolina, no último sábado (26), ao lado de Mendoça Filho.

Quem é Alfredo Gaspar?

Anunciado oficialmente em agosto como vice na chapa de Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar foi anunciado pelo senador como "alguém que representa o Nordeste". Natural de Alagoas, Gaspar é deputado federal pelo estado. Na trajetória, o parlamentar acumula duas passagens no comando da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas.

Em 2022, foi eleito para a Câmara dos Deputados, em Brasília, onde participa das comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania, e de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Em agosto do ano passado, Gaspar assumiu a relatoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.