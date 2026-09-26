Lula para bets: "Quem quiser ganhar dinheiro, que arrume um jeito honesto"

A declaração do presidente ocorreu durante a caminhada Brasil Pronto pra Mais, em São Paulo

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha em São Paulo. ( Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a subir o tom contra as casas de apostas neste sábado (26/9), um dia após anunciar uma medida provisória para proibir as bets no país. Durante caminhada em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, o petista afirmou que quem quiser enriquecer deve buscar uma forma “honesta” de ganhar dinheiro.

“Ontem eu fiz uma medida provisória acabando com as bets no Brasil. Quem quiser ganhar dinheiro, que arrume um jeito honesto de ganhar, mas não matando o povo pobre, endividando o povo pobre, vendendo mentira. Porque é uma doença, uma doença chamada ludopatia. É o vício do jogo. As pessoas vão apertando o dedinho e vão girando”, afirmou.

A declaração ocorreu durante a caminhada Brasil Pronto pra Mais e reforça uma ofensiva adotada por Lula contra o setor de apostas on-line nesta reta final da campanha eleitoral. Nos últimos dias, o presidente passou a associar as plataformas ao endividamento das famílias e a defender publicamente o fim da atividade no país.

Neste sábado, Lula também rebateu a ideia de que as apostas possam funcionar como alternativa de renda para a população. Segundo o presidente, a promessa de enriquecimento beneficia, na prática, as próprias empresas do setor. “Ninguém fica rico apostando em jogo. Quem fica rico é o dono”, disse.

O discurso mantém a linha adotada pelo petista nas últimas semanas. Em comício em Guarulhos, no último dia 18, Lula já havia afirmado que estava decidido a acabar com as bets e rebatido a pressão de clubes de futebol contrários à proibição. Na ocasião, disse que o governo poderia abrir mão da arrecadação gerada pelo setor diante dos impactos sociais provocados pelas apostas.