Michelle Bolsonaro é internada em Brasília nesta terça-feira (22)

Ex-primeira-dama informou nas redes sociais que precisou ser hospitalizada após apresentar um quadro de enxaqueca

Michelle Bolsonaro já havia sido internado outra vez com quadro de enxaqueca refratária (Reprodução Instagram/Michelle Bolsonaro)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi internada nesta terça-feira (22), no Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar quadro de enxaqueca refratária. A informação foi divulgada pela própria Michelle pelas redes sociais.

Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle já havia enfrentado episódios recentes de fortes dores de cabeça. Em agosto, ela também precisou ser internada para investigar enxaqueca e chegou a passar por procedimento de bloqueio anestésico dos nervos cranianos e pericranianos.

Segundo a nota divulgada, Michelle passa por um tratamento clínico especializado e sem previsão de alta.



