Fábio Porchat apresenta stand-up no Recife em maio

/Foto: Divulgação

No comecinho de maio, o humorista Fábio Porchat encerra sua passagem pelo Nordeste com uma apresentação especial do seu aclamado stand-up "Histórias do Porchat" no Teatro Guararapes, às 19h. O espetáculo, que já percorreu mais de 33 cidades e seis países, traz relatos hilários das experiências de vida do artista, garantindo risadas e diversão.





Antes de chegar ao Recife, no dia 4, Porchat se apresenta em João Pessoa (02/05) e em Fortaleza (03/05). Os ingressos para a apresentação na capital pernambucana já estão à venda.





Ator, humorista, roteirista, apresentador e um dos nomes mais queridos da comédia nacional, Fábio Porchat é sinônimo de boas histórias — sejam elas vividas por ele, por convidados famosos ou anônimos do Brasil afora. Depois de conquistar milhões de espectadores com o programa Que História É Essa, Porchat, no GNT e na TV Globo.