Atlas/Bloomberg: 43,8% veem aliados de Bolsonaro mais envolvidos no Master; 43,4%, acham que são os de Lula

Para 52,3% dos entrevistados, Lula é o mais prejudicado pela Crise do STF, enquanto 20,8% acreditam que Flávio Bolsonaro sofre mais danos

Lula e Flávio Bolsonaro (Marcelo Camargo/Agência Brasil e Evaristo Sá/AFP)





A crise envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) prejudica mais a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na avaliação de 52,3% dos entrevistados pela pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (23). Outros 20,8% consideram que o senador Flávio Bolsonaro (PL) é o mais prejudicado na disputa presidencial.

Para 15,5%, a crise afeta os dois candidatos igualmente, enquanto 7,5% dizem que nenhum deles é prejudicado. Os que não sabem responder somam 3,9%. A pergunta mede a percepção dos entrevistados sobre os efeitos eleitorais da crise.

A pesquisa foi realizada integralmente após a sessão do STF de 15 de setembro, marcada por embates entre ministros durante a análise sobre a abertura de investigação das relações de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Em outra questão, sobre qual grupo político estaria mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master, 43 8% apontam principalmente os aliados de Jair Bolsonaro, enquanto 43,4% citam os aliados de Lula. Os índices estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de um ponto porcentual.

Na rodada anterior, divulgada em 17 de setembro, os porcentuais eram de 41,2% e 40,2%, respectivamente. A parcela que aponta os aliados de Bolsonaro aumentou numericamente 2,6 pontos porcentuais, enquanto a que cita os aliados de Lula subiu 3,2 pontos.

Os que consideram todos os grupos igualmente implicados no esquema passaram de 13,8% para 10,6%. A parcela que aponta principalmente o Centrão recuou de 3,4% para 1,6%. Outros 0,6% não sabem responder na rodada atual.

A AtlasIntel ouviu 5.015 pessoas da população adulta brasileira entre 17 e 22 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto porcentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04739/2026.