Assista ao vivo: Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU

Presidente brasileiro faz o tradicional discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU às vásperas das turbulentas eleições

Aliados admitem que maior prejuízo, nesse primeiro momento, recaiu sobre a campanha do presidente Lula (Gustavo Moreno/STF)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa nesta terça-feira (22), a partir das 10h (horário de Brasília), na abertura da 81ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. É a 11ª participação de Lula no evento como presidente da República; em três mandatos, ele só não esteve presente em 2010.

Este ano, o discurso ocorre em meio à repercussão à crise do STF, do caso do Banco Master, da pressão norte-americana sobre o Brasil e à proximidade das eleições de 2026. Lula deve defender o multilateralismo e a reforma do Conselho de Segurança da ONU, além de reforçar a posição do Brasil sobre os principais conflitos internacionais em curso.

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