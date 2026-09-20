Candidato à Presidência, Augusto Cury cumpre agenda no Recife nesta sexta (25)

O candidato pelo Avante, Augusto Cury, cumpre agenda no Recife ao lado dos irmãos Waldemar e Sebastião Oliveira. A visita terá como um dos principais compromissos encontro com lideranças políticas e candidatos do partido

O deputado federal Waldemar Oliveira e o candidato à presidência pelo Avante, Augusto Cury (Foto: Divulgação)

O candidato à Presidência da República pelo Avante, Augusto Cury, virá ao Recife na próxima nesta sexta-feira (25). Ao lado dos irmãos Waldemar e Sebastião Oliveira ele cumprirá agenda e terá como um dos principais compromissos um encontro com lideranças políticas e candidatos do partido.

Augusto Cury desembarcará na Capital na manhã da sexta-feira e segue para o comitê de Waldemar e Sebastião Oliveira, na Avenida Conselheiro Aguiar. No comitê participará a partir das 9h, de um bate-papo com candidatos, apoiadores e lideranças políticas de diferentes regiões de Pernambuco.

De acordo com material divulgado sobre a vinda do candidato, o encontro será para diálogar sobre o cenário político nacional, os desafios do país e a participação do Avante nas eleições, reunindo nomes da legenda em Pernambuco em torno das candidaturas de Cury à Presidência, Waldemar Oliveira a deputado federal e Sebastião Oliveira a deputado estadual.