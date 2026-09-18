Ex-vereador Milton Leite se apresenta à polícia em SP após operação que investiga elo com o PCC

Leite havia informado que estava viajando; Ex-presidente da Câmara de São Paulo havia sido alvo de um mandado de prisão na quinta-feira (17)

Milton Leite (União Brasil) era considerado foragido pela Polícia Civil desde a quinta-feira (17) (Estadão Conteúdo)

O ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite (União Brasil) se entregou à polícia na tarde desta sexta-feira (18), em uma delegacia de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Leite era procurado desde a quinta-feira (17), quando foi deflagrada a Operação Vectura Corrupta, que investiga a presença do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de transporte público da capital paulista.

Milton compareceu à delegacia acompanhado de um advogado. Após a operação, o ex-vereador havia declarado que estava viajando e que retornaria para esclarecer os fatos e demonstrar sua inocência.

Investigação apura suposta atuação no setor de transportes

A operação é conduzida pela Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Segundo os investigadores, Milton Leite teria participação direta na administração de empresas supostamente controladas pelo PCC.

Um relatório policial o aponta como possível proprietário de fato da Transwolff, empresa que já havia sido investigada na Operação Fim da Linha. O documento afirma que o nome do ex-vereador aparece em diferentes ocasiões como responsável pela operação de empresas ligadas à facção criminosa. A informação integra um relatório anexado ao processo judicial.

A suspeita de que Milton seria o controlador efetivo da Transwolff também aparece em declarações de policiais militares prestadas em procedimento do Tribunal de Justiça Militar.