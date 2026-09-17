Diario participa de debate com candidatos ao Governo de Pernambuco nesta quinta (17)

Foram convidados os candidatos filiados a partidos que atendem ao critério de representação mínima no Congresso Nacional

Debate contará com as presenças de Raquel Lyra, João Campos e Ivan Moraes (Fotos: Sandy James e Karol Rodrigues/DP Foto)

A menos de 20 dias do primeiro turno das Eleições 2026, os três candidatos ao Governo de Pernambuco estarão frente a frente, nesta quinta-feira (17), em debate realizado em Caruaru, no Agreste. Raquel Lyra (PSD), João Campos (PSB) e Ivan Moraes (PSOL) participam do encontro promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com o Diario de Pernambuco e a TV Nova Nordeste.

O debate começa às 20h55, no Centro de Convenções do Senac Caruaru, e integra a cobertura especial das eleições realizada pelos três veículos. O encontro ocorre uma semana depois do debate que reuniu, no mesmo local, seis candidatos ao Senado por Pernambuco.

O programa terá formato voltado principalmente ao confronto direto entre os postulantes, abrindo espaço para que apresentem propostas, questionem os adversários e discutam temas que estarão no centro da escolha dos pernambucanos em 4 de outubro.

Foram convidados os candidatos filiados a partidos que atendem ao critério de representação mínima no Congresso Nacional. Além dos embates entre Ivan, Raquel e João, o debate terá a participação de três jornalistas, representando a Rádio Cultura do Nordeste, a TV Nova Nordeste e o Diario de Pernambuco, que farão perguntas aos candidatos.

Como acompanhar

O debate começa às 20h55 desta quinta-feira (17) e terá transmissão do Diario de Pernambuco, através do site e do canal do YouTube. O público também poderá acompanhar o encontro pelos canais da Rádio Cultura e da TV Nova Nordeste.

Um pool de emissoras de rádio retransmitirá o programa, ampliando a cobertura para diferentes regiões de Pernambuco.