Eleitores de Pernambuco poderão verificar que urnas começam votação sem votos registrados

Últimos eleitores das seções também poderão obter boletim das urnas. Medida anunciada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) busca reforçar a transparência do processo

A zerésima é um documento que atesta que a urna ainda não teve nenhu voto registrado (Foto: Ascom/TSE)

Os primeiros dois eleitores de cada seção eleitoral de Pernambuco serão convidados a participar da emissão da zerésima das urnas. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) anunciou a novidade nesta quarta-feira (16), em coletiva de imprensa realizada na sede do TRE, na área central do Recife.

A zerésima é um relatório emitido antes do início das votações, fundamental para atestar a segurança do processo eleitoral. A inclusão do eleitor na emissão busca ampliar a transparência do uso das urnas, que têm sido alvo de desinformação nos últimos anos, afirma o TRE.

Embora a participação não seja obrigatória, a diretora-geral do TRE-PE, Bruna Campello, destaca que a presença do eleitor é importante.

"É uma oportunidade para que o cidadão possa se certificar e se proteger de discursos falsos que circulam sobre as urnas", afirmou.

No fim do dia da votação, os últimos eleitores das seções poderão participar da emissão do Boletim da Urna, que registra os votos que foram depositados ao longo do período.

“O eleitor vai poder levar o Boletim de Urna, para até comparar os votos que foram depositados naquela urna com dados totalizados pelo TSE, que divulga os votos obtidos por seção. Então, é mais uma forma de auditoria”, acrescentou a diretora.

Utilizadas há 30 anos, as urnas eletrônicas transformaram o processo eleitoral brasileiro. Os equipamentos eliminam riscos de fraude e trazem mais confiança e segurança às eleições, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“A urna eletrônica tem uma respeitabilidade tão grande que torna-se absolutamente desnecessária qualquer tipo de dúvida sobre ela. Uma pequena dúvida causaria um estrago imenso no processo eleitoral, e isso não acontece. Nós estamos há 30 anos utilizando o sistema e aperfeiçoando a cada eleição”, disse o presidente do TRE-PE, Fernando Cerqueira.

Orientações

Além das novidades, foram reforçadas algumas orientações básicas para que o eleitor possa ter a melhor experiência possível ao votar. Na ocasião, foi destacada a importância de baixar com antecedência o aplicativo e-Título, que permite obter a via digital do título eleitoral.

Para os eleitores que possuem biometria cadastrada, o e-Título serve como documento de identificação para votar. Para os eleitores sem biometria, é preciso portar uma documentação com foto.

São aceitas as carteiras de identidade (RG); Nacional de Habilitação (CNH); de trabalho e de categoria profissional reconhecida por lei. Além destes documentos, o certificado de reservista e passaporte também servem.

Os documentos poderão ser usados mesmo vencidos. As certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar.



