João Campos propõe ampliação do Morar no Centro com subsídio para servidores estaduais

João Campos em agenda de campanha na Comunidade do Bem, na Imbiribeira (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) realizou, nesta terça-feira (15), um porta a porta com apoiadores na Comunidade do Bem, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Em entrevista antes da caminhada, o socialista comentou sobre as propostas do seu plano de governo para a área de habitação e defendeu a ampliação do Programa Morar no Centro, uma Parceria Público-Privada (PPP) aprovada em maio deste ano pela gestão municipal da capital pernambucana.

“Na nova Lei de Uso e Ocupação do Solo do Recife nós colocamos, construindo com a sociedade e com a aprovação da Câmara de Vereadores, a possibilidade de, para se ter um movimento de coeficiente construtivo em outras áreas da cidade, ter que recuperar uma estrutura existente no centro do Recife, com foco em moradia social”, afirmou.

A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), sancionada por João Campos em 2025, enquanto prefeito do Recife, traz em seu texto a possibilidade de construtoras serem beneficiadas com a reforma de prédios antigos na região central do município.

Como contrapartida, a empresa ganha o direito de construir uma área equivalente em bairros mais valorizados. No caso da obra no centro envolver Habitação de Interesse Social (HIS), como moradias populares, os benefícios são ainda maiores.

“Nós faremos, dentro do ambiente do governo do Estado, investimento direto estadual para que unidades sejam requalificadas, prédios no centro da cidade possam ser ‘retrofitados’, transformados em moradia. Eles vão ser comercializados com subsídio para servidores do estado de Pernambuco, incentivando a moradia no centro da cidade”, disse.

O líder da Frente Popular de Pernambuco garantiu ainda que a medida deve fortalecer o programa Minha Casa, Minha Vida, com a ampliação de locais disponíveis para empreendimentos com foco nas famílias de baixa renda.

