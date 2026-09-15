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Caso Master

Ao vivo: STF retoma julgamento do ministro Alexandre de Moraes

Em uma decisão inédita na história da Corte, a sessão plenária extraordinária julgará a possível abertura de investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes

Raianne Romão

Publicado: 15/09/2026 às 10:03

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A defesa de Moraes disse argumentou ainda que o ministro nunca tomou decisão judicial envolvendo o Banco Master ou Vorcaro/Rosinei Coutinho/STF

A defesa de Moraes disse argumentou ainda que o ministro nunca tomou decisão judicial envolvendo o Banco Master ou Vorcaro (Rosinei Coutinho/STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) decide nesta terça-feira (15) se abrirá um inquérito contra um integrante do próprio tribunal. Em uma decisão inédita na história da Corte, a sessão plenária extraordinária julgará a possível abertura de investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes no âmbito do caso Banco Master, que envolve o ex-banqueiro e ex-acionista majoritário da instituição, Daniel Vorcaro.

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Alexandre de Moraes , moraes , stf
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