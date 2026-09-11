Datafolha: Marília tem 18% para o Senado em PE; Humberto, 16%; Mendonça, 12%; Eduardo, 10%

Entre os entrevistados, 22% afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 10% ainda estão indecisos

O Datafolha ouviu 1.204 pessoas com 16 anos ou mais em Pernambuco entre os dias 8 e 10 de setembro (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto)

Marília Arraes (PDT) aparece com 18% das intenções de voto na disputa pelo Senado em Pernambuco, seguida por Humberto Costa (PT), com 16%, Mendonça Filho (PL), com 12%, e Eduardo da Fonte (PP), com 10%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11).

Com margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, o levantamento aponta empate técnico entre Marília e Humberto. Mendonça aparece no limite da margem de erro em relação à pedetista, situação em que o empate é considerado estatisticamente pouco provável.



Embora Marília esteja numericamente à frente, a diferença de dois pontos para Humberto coloca os dois candidatos em situação de empate técnico. Mendonça, por sua vez, aparece no limite da margem de erro em relação à pedetista, cenário em que o empate é considerado estatisticamente pouco provável.

Mais atrás, Túlio Gadêlha (PSD) registra 5% das intenções de voto. Carlos Sant'Anna (Novo) e Pastor Gilvan Costa (Democrata) aparecem com 2% cada.

Paulo Rubem Santiago (Rede), Samuel Timoteo (UP) e Mariano Macedo (PSTU) têm 1% cada. Gorett Bitu (UP) e Mailson da Silva Neto (PCO) não pontuaram.

Entre os entrevistados, 22% afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 10% ainda estão indecisos.

Marília e Humberto avançam

Na comparação com a rodada anterior do Datafolha, divulgada em 21 de agosto, Marília e Humberto avançaram numericamente, enquanto Mendonça permaneceu estável e Eduardo oscilou um ponto para baixo.

Na ocasião, a pesquisa apontava um empate quádruplo: Marília tinha 15%, Humberto aparecia com 14%, Mendonça registrava 12% e Eduardo da Fonte, 11%.

Agora, Marília chega a 18%, uma alta de três pontos percentuais, enquanto Humberto passa de 14% para 16%. Mendonça segue com os mesmos 12%, e Eduardo varia de 11% para 10%.

Como Pernambuco elege dois senadores neste ano, os entrevistados puderam indicar até dois nomes no cenário estimulado.

Pesquisa espontânea

No cenário espontâneo, quando os pesquisadores não apresentam previamente os nomes dos candidatos, a indefinição ainda predomina. Ao todo, 58% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

Marília e Humberto aparecem empatados, com 8% das menções cada. Mendonça tem 5%, Eduardo da Fonte registra 3% e Túlio Gadêlha, 1%.

Outros nomes somam 3%, enquanto 14% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo.

O Datafolha ouviu 1.204 pessoas com 16 anos ou mais em Pernambuco entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, a pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números PE-04411/2026 e BR-05923/2026.

