Zanin pede a Fachin acesso a dados brutos do celular de Vorcaro

Para o ministro, dados são necessários para analisar o pedido para investigar Alexandre de Moraes

Ministro Cristiano Zanin (Gustavo Moreno/STF)

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, acesso aos dados brutos encontrados no celular do banqueiro Daniel Vorcaro.

No ofício enviado nesta sexta-feira (11), Zanin diz que a solicitação visa "permitir a apreciação necessária e completa" do pedido para investigar o ministro Alexandre de Moraes, apresentado pelo ministro André Mendonça.

Na próxima terça-feira (15), os ministros devem analisar a validade de um relatório da Polícia Federal que aponta Alexandre de Moraes como interlocutor de Vorcaro. O Estadão revelou que o banqueiro pediu orientações a Moraes e cobrou que o ministro interviesse junto ao chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O pedido de Zanin surge após Fachin pedir para Mendonça retirar o sigilo das investigações do caso do Banco Master. Mendonça liberou 15 processos que são apenas uma parte do material.

Em seguida, Moraes reclamou a Fachin dos critérios usados por Mendonça e disse que houve "escolha seletiva" dos documentos que tiveram o sigilo levantado.