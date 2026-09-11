Zema celebra quebra parcial de sigilo do caso Master; Caiado diz que medida "escancarou" o escândalo

A pedido do presidente Edson Fachin, André Mendonça derrubou parcialmente o sigilo do inquérito que apura fraudes envolvendo Vorcaro e de outros 14 processos relacionados

Os candidatos à presidência Ronaldo Caiado (PSD e Romeu Zema (Novo) (JAIR AMARAL/EM/D.A.PRESS)

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) comemorou nesta sexta-feira (11), a abertura parcial do sigilo de informações das investigações envolvendo o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro e defendeu a continuidade das apurações. Ronaldo Caiado (PSD), também candidato ao Planalto e internado em São Paulo com pneumonia, afirmou em publicação que a divulgação dos documentos mostrou que o caso "vai muito além das especulações".

A pedido do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o ministro André Mendonça derrubou parcialmente o sigilo do inquérito que apura fraudes envolvendo Vorcaro e de outros 14 processos relacionados. A medida não tornou pública a íntegra das investigações. Permanecem sob sigilo informações relativas a diligências que ainda precisam ser preservadas.

Em vídeo publicado no Instagram, Zema afirmou que a divulgação das informações permitirá esclarecer o que ocorreu no caso e acusou a existência de tentativas de obstruir as investigações.

"Excelente a notícia de que não vai haver mais sigilos no processo que envolve Banco Master, Daniel Vorcaro. Deve ter muita gente em Brasília que não dormiu bem essa noite", disse. "Mas é isso que nós precisamos: mostrar para os brasileiros o que realmente aconteceu e está acontecendo."

Apesar da formulação de Zema de que "não vai haver mais sigilos" a decisão de Mendonça manteve sob reserva parte do material das investigações.

O candidato do Novo afirmou ainda que estará em Brasília no dia 15, às 9h, para acompanhar os desdobramentos. "Precisamos nos mobilizar. Não pode parar essa investigação. Não podemos aceitar essa pouca vergonha que tomou conta de Brasília", declarou.

Caiado

Caiado também comentou o caso pelas redes sociais. "Mesmo no hospital, continuo atento a tudo... principalmente nessa novela Dark Horse, STF e envolvidos", escreveu no X.

Segundo o candidato do PSD, a abertura do sigilo "escancarou que o escândalo vai muito além das especulações". Caiado citou, entre os elementos que afirma terem sido revelados, suposto acesso antecipado a dados sigilosos, articulações de fuga antes de prisões e envolvimento de políticos e autoridades em apurações por lavagem de dinheiro.

Caiado também cobrou a retirada do sigilo de investigações relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). "O povo quer isso!", escreveu.

O candidato está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde a tarde de quinta-feira (10). Segundo boletim médico divulgado por sua equipe, uma tomografia de tórax confirmou diagnóstico de pneumonia. Ele está clinicamente estável e apresenta boa evolução.