"Hoje temos mais carteira assinada do que Bolsa Família", diz Raquel sobre empregos em Pernambuco

Candidata à reeleição afirmou que geração de empregos é o "maior programa social" e destacou ações de combate à pobreza

Durante debate em Caruaru, governadora destacou geração de empregos e citou os programas Mães de Pernambuco e de cozinhas comunitárias (Foto: Reprodução)

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) afirmou, nesta sexta-feira (11), que Pernambuco tem atualmente mais pessoas com carteira assinada do que beneficiários do Bolsa Família. Durante debate promovido pela Rádio Cidade de Caruaru, no Agreste, a gestora apontou a geração de empregos como o “maior programa social” de sua administração.

“Pernambuco voltou a crescer, voltou a gerar emprego de carteira assinada. Hoje temos mais carteira assinada do que Bolsa Família”, afirmou Raquel. Segundo a candidata, o Estado também bateu recorde de geração de empregos nos três primeiros anos de sua gestão, com resultado superior ao acumulado nos 12 anos anteriores.

Ao falar sobre o combate à pobreza, Raquel afirmou que alcançar pessoas que classificou como “invisíveis” e áreas onde governos anteriores não chegaram foi uma prioridade de sua administração. “Para isso, sai do discurso e entra no orçamento”, declarou.

A governadora citou o Mães de Pernambuco, programa de transferência de renda destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade. Segundo Raquel, são R$ 350 milhões investidos por ano para atender 100 mil mães chefes de família com filhos de até 6 anos, que recebem R$ 300 mensais.

Raquel também destacou as mais de 300 cozinhas comunitárias em funcionamento no Estado, que, segundo ela, servem mais de 65 mil refeições diariamente, além de 100 cozinhas solidárias. A candidata afirmou que a expansão ocorreu em parceria com as prefeituras e criticou a condução do programa pela gestão estadual anterior.

