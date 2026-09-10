Advogada pagava por comentários favoráveis a Raquel Lyra nas redes sociais, diz site

Metrópoles obteve mensagens e comprovantes de pix feitos pela advogada, que teria pago usuários das redes sociais para publicar comentários favoráveis à governadora Raquel Lyra (PSD)

Grupos no Whatsapp reuniam pessoas pagas para fazer comentários favoráveis a Raquel Lyra nas redes sociais (Reprodução/Whatsapp)

Mensagens de grupos de Whatsapp obtidas pelo Metrópoles revelam a atuação da advogada Maria Eduarda Lucena, conhecida como Duda, para pagar por comentários favoráveis à governadora Raquel Lyra (PSD) nas redes sociais. A publicação também apresenta comprovantes de pagamentos de R$ 75 por semana para quem fizesse as postagens.

Procurada pelo Diario por telefone, Lucena disse que não comentaria sobre o caso na ligação. Ela solicitou que a reportagem enviasse seus questionamentos através do Whatsapp, mas não deu qualquer retorno até o fechamento da reportagem.

Segundo o Metrópoles, a advogada afirmou ao veículo que foi “procurada por alguém” ligado ao prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSD), aliado da governadora e à época candidato à reeleição, para realizar o trabalho nas redes sociais. Entre janeiro de 2024 e junho deste ano, Lucena trabalhou para a “Aposta Ganha”, patrocinadora do São João de Caruaru, principal base eleitoral da governadora.

Em prints das conversas, Lucena aparece dando direcionamentos aos comentários, com o tom com o qual os usuários devem se referir a João Campos. "Enquanto Raquel trabalha, o prefeito quer mídia. Não precisa pesar, ok? Mas comentem algo nesse sentido", dizem algumas das mensagens.

Em 09 de julho de 2024, pouco antes das eleições municipais, Duda Lucena pediu ao grupo para defender Raquel Lyra em publicações críticas à governadora. “Reforcem a questão da fake news, que não é de hoje que o governo de Raquel sobre ataques como este. Que mesmo assim ela segue firme sempre buscando o melhor”, disse.

Em seguida, ela cobrou maior engajamento dos participantes, ameaçando remover integrantes do grupo e cortar pagamentos. “Só avisando, tem uma galera que vai ser removida, ok? Já estejam cientes. E a partir desse mês, quem farrapar, vai ter o valor reduzido”, escreveu.

Grupos no Whatsapp reuniam pessoas pagas para fazer comentários favoráveis a Raquel Lyra nas redes sociais (crédito: Reprodução/ Whatsapp)

Reação

Em suas redes sociais, o candidato João Campos frisou que já acionou a Justiça para que a prática seja investigada. “Tudo isso liderado por uma pessoa que tem relação direta com uma bet de Caruaru e que, dito por ela, foi procurada para intensificar e continuar esses ataques a mim. Isso é muito grave”, declarou.

Por meio de nota, a campanha de Raquel Lyra declarou que atua dentro da lei e das regras eleitorais. “O apoio que ela recebe nas redes é espontâneo e nasce do trabalho entregue em Pernambuco, como qualquer pernambucano pode constatar”, diz o posicionamento.

O texto destaca que a reportagem do Metrópoles, além de não apresentar vínculo formal com a campanha, silencia “sobre a estrutura organizada de ataques que opera contra a governadora. Estrutura que já é alvo de investigação no Tribunal Regional Eleitoral”, completa.