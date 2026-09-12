Aborto, drogas e escala 6x1: veja opiniões dos candidatos ao Governo de Pernambuco

Candidatos foram questionados nos dias das sabatinas do Diario de Pernambuco sobre temas como escala 6 por 1, aborto, drogas, vaquejada e linguagem neutra

Candidatos ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) e Ivan Moraes (PSOL) (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Candidatos ao Governo de Pernambuco responderam ao Diario de Pernambuco se eram a favor ou contra a proibição de vaquejadas, legalização do aborto, fim da escala 6x1 e outros temas de repercussão estadual e nacional.

Em formato curto, as entrevistas foram feitas nos respectivos dias das sabatinas, realizadas pelo Diario entre 24 e 26 de agosto, sem que os candidatos fossem previamente avisados ou tivessem acesso aos temas.

Os candidatos Ivan Moraes (PSOL), que foi entrevistado no dia 24, e João Campos (PSB), o convidado do dia 25, aceitaram responder. Já Raquel Lyra, que participou da sabatina no dia 26, se recusou a responder.

As respostas foram organizadas por tema e reproduzidas integralmente abaixo.

Legalização das drogas

João Campos: “Sou contra.”

Ivan Moraes: “Eu acho que a política de droga precisa ser toda revista. O proibicionismo não deu certo para nada e a gente ser tratar de uma política de drogas que dê conta da saúde e da população.”

Legalização do aborto

João Campos: “Também sou contra. A legislação atual já tem os quesitos necessários.”

Ivan Moraes: “O aborto já é legalizado no Brasil em casos de estupro e em casos de risco pra mãe e o aborto legal precisa ser garantido, ainda que eu seja a favor que a mulher seja senhora do seu direito e do seu corpo.”

Fim da escala 6x1

João Campos: “A favor do fim da escala 6x1.”

Ivan Moraes: “Eu sou a favor do fim da escala 6x1, eu sou contra a escala 6x1.”

Tarifa zero no transporte público

João Campos: “Acho que o Brasil precisa discutir esse tema a nível nacional para poder buscar soluções de financiamento para uma ação que cuide do povo e que cuida da mobilidade.”

Ivan Moraes: “Sim!”

Proibição de banho em área de risco de ataque de tubarão

João Campos: “Veja, é algo importante a ser feito e é importante seguir as ordens dos bombeiros e das autoridades municipais e ambientais de cada cidade.”

Ivan Moraes: “Eu acredito que sim.”

Câmeras corporais na Polícia Militar

João Campos: “Acredito que é importante ter mecanismos de controle e transparência para ter operações cada vez mais qualificadas.”

Ivan Moraes: "Por favor, e logo"

Concessão da Compesa

João Campos: “Acho que tem erros importantes na concessão da Compesa e o foco tem que ser a água chegar na casa do cidadão e que a água chegue pra todo mundo que tá na tarifa social. Se não tiver água não vai ter conta vai ser zero.”

Ivan Moraes: "Não, contra."

Proibição da vaquejada

João Campos: “Eu acho que é uma manifestação cultural brasileira, nordestina do interior e tradicional. Isso já foi superado inclusive pelo Supremo Tribunal Federal e é parte da nossa cultura. É a cultura do povo cultura do Nordeste.”

Ivan Moraes: “Eu acho que é um tema importante pra ser debatido.”

Uso de linguagem neutra

João Campos: “Acho que isso já foi superado, inclusive em ter uma legislação específica em relação a isso que passou em Brasília e acredito que já é uma pauta do ponto de vista oficial superado.”

Ivan Moraes: “Linguagem é viva acho que as pessoas devem falar e se expressar da forma com que quiserem.”

Educação domiciliar

João Campos: “Sou a favor de uma escola pública de qualidade integral, universalizada e com alfabetização da idade certa pra todo mundo.”

Ivan Moraes: “Eu sou contra.”