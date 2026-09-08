° / °
Política
CRISE NO STF

Zema comemora pedido do Partido Novo que embasou decisão de Mendonça sobre Andrei Rodrigues

Decisão foi tomada com base no pedido da sigla, após um relatório de 200 páginas encontrar menções ao Andrei no celular do Vorcaro

Estadão Conteúdo

Publicado: 08/09/2026 às 16:28

Seguir no Google News

Romeu Zema/Gabriel Pinheiro/CNI/Estado de Minas

Romeu Zema (Gabriel Pinheiro/CNI/Estado de Minas)

 

O candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, comemorou nesta terça-feira (8), a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça de afastar o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues. A determinação ocorreu a partir de um pedido apresentado pelo Novo, em 2 de setembro.

"Conseguimos o afastamento do Chefe da PF. André Mendonça acaba de afastar o Andrei Rodrigues do Comando da PF. A decisão foi tomada com base no pedido do Partido Novo, após um relatório de 200 páginas encontrar menções ao Andrei no celular do Vorcaro. Enquanto muitos falam, a gente faz. E seguiremos firmes contra os intocáveis. CHEGA DE INTOCÁVEIS!", escreveu Zema, em seu perfil no X.

Veja também:

andré mendonça , Andrei Rodrigues , diretor , geral , Lula , Polícia Federal , stf
Mais de Política
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP