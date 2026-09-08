AGU avalia driblar Mendonça com recursos direto a Fachin contra afastamento de Rodrigues

Procedimento que seria usado pela AGU é uma suspensão de liminar, ação que é analisada diretamente por Edson Fachin, presidente do STF

Sede da Advocacia-Geral da União, em Brasília. Foto: Leogump Carvalho/AGU ()

A Advocacia-Geral da União (AGU) avalia a possibilidade de contestar o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF) Andrei Rodrigues, com uma suspensão de liminar. Esse tipo de ação é analisado diretamente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.

Dessa forma, a AGU conseguiria driblar a Segunda Turma, que já formou maioria favorável à manutenção da liminar proferida por André Mendonça. A suspensão de liminar é uma ferramenta considerada "excepcionalíssima" no Supremo e raramente é usada para barrar decisões de magistrados da própria Corte.

Em 2020, o então presidente do Supremo, Luiz Fux, suspendeu a decisão do ministro Marco Aurélio que havia determinado a revogação da prisão do traficante André Oliveira Macedo, o André do Rap. A decisão foi referendada pelo plenário da Corte.

A AGU deve recorrer ainda nesta terça-feira (8) da decisão. O argumento do órgão é que o Supremo não pode afastar o diretor-geral da PF porque a medida viola a competência privativa do presidente da República em nomear e exonerar o chefe de corporação.

Na decisão proferida na manhã desta terça-feira, Mendonça também afastou o diretor de inteligência da corporação, Leandro Almada da Costa. O ministro ordenou que a Corregedoria da PF abra procedimentos investigatórios de natureza penal e administrativo-disciplinar para apurar os "graves fatos identificados" na produção de relatórios de inteligência.

Na última quinta-feira (3), dois dias após Mendonça levantar o sigilo das investigações sobre a relação entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, Moraes divulgou trechos de um relatório de inteligência da Polícia Federal que afirma que André Mendonça "denota interesse no início de investigação formal" sobre o Banco Master e o escândalo do INSS.

Sem valor probatório, o relatório diz haver "quadro indicativo de que André Mendonça adota posturas muito diferentes" diante de suspeitas envolvendo Dias Toffoli e Nunes Marques, em comparação com Alexandre de Moraes, "apresentando discurso de defesa quanto aos dois primeiros".

