Que possamos honrar a confiança que o povo deposita em nós, diz André Mendonça

Ministros do STF, André Mendonça e Alexandre de Moraes (Antonio Augusto/STF)

Em meio à crise no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro André Mendonça falou em "honrar a confiança" do povo e abençoar o Judiciário em discurso a representantes de entidades de diferentes religiões nesta quinta-feira (3). Ele participou de evento de celebração do Pacto Nacional pela Paz e Tolerância nas Eleições 2026, firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Que Deus os abençoe nessa missão, e que Deus nos abençoe também desse lado da mesa, e todos que representam o Poder Judiciário e o sistema de Justiça como um todo. Que nós possamos honrar a confiança que o principal, que é o povo, o cidadão, deposita não só em nós, mas também em cada um dos senhores e das senhoras", afirmou Mendonça, que é evangélico e pastor da Igreja Presbiteriana.

O ministro ainda destacou a importância das instituições religiosas para a sociedade. "Os senhores alcançam locais que o Estado brasileiro não consegue alcançar. Os senhores estão, por vezes, onde não há saúde, psicólogo, segurança, e são a grande autoridade que preservar essa unidade social", disse o ministro às lideranças.

Ele prosseguiu falando que o processo eleitoral "não depende só do TSE" e do funcionamento das urnas, mas também das religiões, por meio da conscientização sobre a segurança e importância do voto.