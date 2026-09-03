TSE aprova chapas de Lula, Flávio e outros quatro à Presidência da República

Outros sete registros de candidaturas à Presidência ainda seguem em análise pelo Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nessa quarta-feira (2) o registro de seis chapas que disputarão a Presidência da República nas eleições de 2026. Por unanimidade, os sete ministros concluíram que os candidatos apresentaram a documentação exigida e estão aptos a participar do pleito.

Foram aprovadas as candidaturas dos respectivos presidenciáveis e seus vices: Edmilson Costa e Cleusa Santos, pelo PCB; Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar, pelo PL; Hertz Dias e Vanessa Portugal, pelo PSTU; Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin pelo PT e PSB, respectivamente; Romeu Zema e Eduardo Girão, pelo Novo; e Samara Martins e Raquel Brício, pela UP.

A decisão foi tomada em sessão virtual do TSE. Nesse formato, os ministros registram seus votos no sistema eletrônico da Corte, sem a realização de sessão presencial para a deliberação.

Ao todo, o tribunal recebeu 13 pedidos de registro de chapas para a disputa presidencial. Além das seis candidaturas já aprovadas, ainda estão pendentes de julgamento os registros de Augusto Cury e Júlio Delgado, pelo Avante; Clariana Barão e Fabiana Torquato, pelo DC; Pablo Marçal e Leonardo Avalanche, pelo PRTB; Renan Santos e Coronel Medina, pelo Missão; Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab, pelo PSD; Rui Costa Pimenta e Antônio Carlos, pelo PCO; e Wilson Grassi e Suêd Haidar, pelo Democrata.