Pacheco é aprovado pela Câmara para vaga de ministro do TCU

Indicação do senador mineiro foi analisada em votação secreta nesta quarta-feira (2); no total, 404 parlamentares votaram sim e 61, não

O senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) não acompanhou a sessão no plenário durante a votação (Ed Alves/CB/DA.Press)

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (2/9) a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A análise ocorreu em votação secreta, conforme as regras previstas na Constituição Federal e no Regimento Interno da Casa. Pacheco não acompanhou a sessão no plenário durante a votação. No total, 404 votaram sim e 61, não.

Ao abrir a deliberação, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que o processo seria realizado por escrutínio secreto. Segundo ele, os deputados poderiam registrar os votos nos postos de votação das bancadas ou pelo aplicativo Infoleg. Ao todo, 470 parlamentares registraram presença, de forma presencial e remota. Para a aprovação do projeto de decreto legislativo, era necessária maioria simples dos votos.

O relatório favorável à indicação foi apresentado pelo deputado Aécio Neves (PSDB-MG). No discurso, o relator destacou a atuação política de Pacheco e afirmou que o senador representa uma voz de “diálogo, equilíbrio e moderação”.

Pacheco é senador por Minas Gerais desde 2019 e presidiu o Senado e o Congresso Nacional entre 2021 e 2025. Antes de chegar ao Senado, foi deputado federal pelo estado entre 2015 e 2019. Advogado, é filiado ao PSB e, com a aprovação da Câmara, avança no processo para ocupar uma das cadeiras do TCU.

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