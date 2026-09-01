Alcolumbre indica Rodrigo Pacheco para cargo de ministro do TCU, no lugar de Bruno Dantas

A vaga de Dantas no TCU faz parte da cota do Congresso Nacional. A Corte de Contas conta com seis nomes indicados pelo Parlamento e três pelo presidente da República

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (à esq.) e o senador Rodrigo Pacheco (à dir.) (Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União/AP), formalizou na noite desta segunda-feira (31) a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) por meio de um Projeto de Decreto Legislativo. O parlamentar substituirá Bruno Dantas, que renuncio ao cargo de ministro na manhã desta segunda. A indicação de Pacheco ainda precisa ser submetida ao Plenário do Senado.

A vaga de Dantas no TCU faz parte da cota do Congresso Nacional. A Corte de Contas conta com seis nomes indicados pelo Parlamento e três pelo presidente da República.

Alcolumbre é o autor do projeto de indicação de Pacheco ao lado de um grupo de senadores que cobre todo o espectro político, como Eduardo Braga (MDB-AM), Ciro Nogueira (PP-PI), Rogerio Marinho (PL-RN), Camilo Santana (PT-CE), Tereza Cristina (PP-MS) e Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Dantas deixou o TCU após 12 anos, com o objetivo de buscar novos desafios na iniciativa privada e na vida acadêmica.